Serie A, al via la prima giornata: si sfidano Parma e Napoli. Probabili formazioni e dove vedere il match

Comincia al Tardini la stagione di Parma e Napoli.

La Serie A 20/21 è pronta ad entrare nel vivo, con i match della prima giornata che promettono già tanto spettacolo. La formazione crociata del neo tecnico Fabio Liverani punta a fare bene fin da subito, nonostante si trovi davanti un avversario ostico come i partenopei, rinforzatisi abbondantemente nella corrente sessione di mercato. Nel lunch match in programma per le 12:30 – in diretta esclusiva su DAZN – si affronteranno dunque due compagini dalle ambizioni prestigiose, con i gialloblu che puntano con decisione l’Europa e gli azzurri in cerca di riscatto dopo il settimo posto della scorsa stagione.

Nel Parma assente per squalifica Kurtic, mentre resta qualche dubbio legato alla presenza di Gervinho, che negli ultimi allenamenti non è sembrato al top della condizione fisica. Dovesse dare forfait quest’ultimo pronto a sostituirlo Karamoh, che dovrebbe completare il duo avanzato insieme a Inglese, con Kucka alle loro spalle. Il centrocampo dovrebbe essere composto da Grassi, Hernani e Brugman, mentre la difesa sarà gestita dal solito Bruno Alves coadiuvato da Iacoponi.

Nel Napoli di Rino Gattuso resta ancora il ballottaggio tra Mertens e Osimhen, con il primo in vantaggio – complice il periodo di ambientamento dell’ex Lille – per andare a posizionarsi al centro del tridente offensivo completato probabilmente da Insigne e Politano. Persiste come nella passata stagione il duello tra i pali, dove Ospina e Meret si giocano una maglia dal primo minuto alle spalle di Koulibaly e uno tra Manolas e Maksimovic. La linea mediana, infine, sarà composta dal perno basso fisso Demme, con Zielinski e Fabian Ruiz che gireranno intorno al mediano ex Lipsia.

Di seguito le probabili formazioni.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Pezzella; Grassi, Hernani, Brugman; Kucka; Inglese, Gervinho.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.