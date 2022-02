Pisa-Parma, probabili formazioni: D’Angelo sfida Iachini. Puscas ok, Simy e Lucca…

Il Pisa di Luca D'Angelo e il Parma di Beppe Iachini si apprestano a sfidarsi nel match valido per la 25a giornata di Serie B: probabili formazioni, statistiche e curiosità sulla sfida

Il Pisa è reduce da un successo di misura maturato in trasferta contro il Monza grazie alla rete di Puscas e l'autogol di Pereira. Secondo confronto stagionale per le due compagini, la partita del girone d'andata, in scena lo scorso 26 settembre all' "Ennio Tardini" terminò in parità, con il risultato di 1-1 con le reti dell'ex Palermo Lorenzo Lucca e di Enrico Delprato per la compagine emiliana. La formazione di Iachini va a caccia di riscatto dopo la deludente prestazione offerta sul proprio campo contro la Ternana in campionato, dove Vazquez e compagni sono caduti sotto i colpi rossoverdi con un rocambolesco 2-3. Stagione attualmente molto deludente da parte degli emiliani, nonostante il cambio in panchina, non hanno dato una svolta al campionato corrente. Ormai flebili le speranze promozione, si punta ad un piazzamento tranquillo che garantisca una ricostruzione futura in vista della prossima annata. Discorso diverso per i padroni di casa, che volano sulle ali dell'entusiasmo in cerca di continuità per centrare l'agognata promozione che manca dal lontano 1990.