Pisa-Parma, formazioni ufficiali: l’ex Palermo Vazquez sfida Torregrossa

Le formazioni ufficiali di Pisa-Parma, match in programma alle 18.30 all'"Arena Garibaldi", valevole per il venticinquesimo turno del campionato di Serie B

Tutto pronto per Pisa-Parma, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, in programma alle 18.30 all'"Arena Garibaldi". La compagine toscana dopo aver assaporato la vetta della classifica del campioanto cadetto per quasi tutto il girone di andata, è seconda in classifica a 45 punti, in coabitazione con la Cremonese. La formazione nerazzurra dovrà proseguire sulla falsariga della prima parte di stagione per sperare in un posizionamento playoff. Il Parma, di Iachini, occupa invece il quattordicesimo posto in graduatoria ed è a caccia di punti, fondamentali per evitare il baratro della zona playout: impresa alla portata dedegli emiliani, nonostante le numerose assenze in seno all'organico ducale.