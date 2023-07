Parma, Vazquez saluta: “Società ha fatto altre scelte”. Sul “Mudo” un club di Serie B

Franco Vazquez è ufficialmente un calciatore svincolato. Il suo contratto con il Parma non è stato rinnovato, l'argentino lascia i ducali dopo due stagioni di alto livello in Serie B . Settantuno presenze e ventiquattro reti con la maglia del Parma, club con cui ha fatto ritorno in Italia dopo la lunga esperienza a Siviglia . Nell'ultimo campionato cadetto, il "Mudo" ha conquistato con i suoi compagni i playoff verso la Serie A , arrendendosi in semifinale.

L'ex fantasista del Palermo ha salutato i tifosi crociati con un messaggio sui social: "Non volevo che la mia ultima immagine con la maglia dal Parma fosse con lacrime negli occhi per non aver raggiunto l'obiettivo che questa città e i tifosi meritano, ma purtroppo la società ha fatto un’altra scelta. Me ne vado tranquillo sapendo che in questi due anni ho dato tutto me stesso. Voglio ringraziarvi tutti, io e la mia famiglia siamo stati benissimo. Questa città rimarrà sempre nel nostro cuore perché è qui che è nato mio figlio. Vi auguro il meglio per il futuro e spero di rivedervi presto. Un abbraccio grande e forza Parma"