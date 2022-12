Parma, Vazquez: “Posso giocare anche da falso nueve. Argentina? Messi è un Dio”

"Io sono sempre a disposizione del mister". Lo ha detto Franco Vazquez , intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Brescia . In occasione della gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B , vinta dagli uomini di Fabio Pecchia per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Dennis Man e Ange-Yoan Bonny , il Mudo è stato schierato in campo nel ruolo di falso nueve.

"Quest’anno ho fatto tanti ruoli, ma non è la prima volta che ho fatto l’attaccante. Nel ruolo di falso nove ci ho già giocato. So farlo, ma voglio sempre fare il massimo per la squadra - ha proseguito l'ex calciatore del Palermo -. L'Argentina in semifinale? Conosco Scaloni, mi ha convocato quando ha cominciato il suo ciclo in Nazionale. E’ giovane e ha al suo fianco ex giocatori che lavorano molto bene. Lui è tranquillo, non ha esperienza però sa quello che vuole. Parla tanto con i calciatori, è molto vicino a loro. Non è tanto vecchio, è stato compagno di molti dei calciatori in Nazionale. C’è un’amicizia forte nel gruppo. Messi? Quando hanno vinto la Coppa America è cambiato tanto. E’ molto vicino alla gente, si è creato un gruppo forte. Lui è un Dio, cosa si può dire di Messi?", ha concluso Vazquez.