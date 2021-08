Vazquez: “Parma merita la A. Maresca? A Palermo compagni di stanza”

Le parole dell'ex fantasista del Palermo in attesa della partenza della prossima Serie B con la maglia del Parma

Dopo una stagione negativa, terminata con una triste retrocessione, il Parma si prepara per tentare l'assalto alla Serie A. La dirigenza si è mossa con grande attenzione sul mercato per provare ad allestire una squadra competitiva, in grado di risalire nuovamente la china e tornare in paradiso. Uno degli acquisti di spessore è stato certamente Franco Vazquez, che torna in Italia dopo le stagioni esaltanti di Palermo che lo hanno consacrato.