Parma, Valenti: “Nel derby col Modena spirito sbagliato. Dobbiamo rimediare…”

Inizio di stagione altalentante per il Parma di Fabio Pecchia che dopo quattordici giornate di campionato si trova attualmente al sesto posto con ventidue punti in graduatoria. Un bottino discreto ma al di sotto delle aspettative per una squadra che non ha mai nascosto le proprie ambizioni di ritorno in Serie A. Attraverso il proprio account Instagram, il difensore argentino Lautaro Valenti è tornato parlare della sconfitta di misura per 2-1 rimediata nel derby emiliano contro il Modena di Attilio Tesser. Di seguito le il post del calciatore dei ducali.