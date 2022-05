Parma, ufficiale l’esonero di Iachini: Zanetti e Inzaghi i candidati per la panchina

Dopo un deludente piazzamento da metà classifica, il Parma decide si esonerare Beppe Iachini dall'incarico di allenatore. Zanetti e Pippo Inzaghi in pole

Una stagione anonima quella del Parma, chiamata ad ottenere una promozione immediata in seguito alla retrocessione di 12 mesi prima in cadetteria. I crociati prima con Maresca e poi con Iachini non sono mai riusciti ad ingranare, terminando l'annata al dodicesimo posto in classifica, totalizzando il magro bottino di 49 punti. Un calciomercato corposo aveva portato diverse figure di rilievo in quel dell'Ennio Tardini, oltre al noto ed intramontabile Gigi Buffon, l'ex Palermo Franco Vazquez, Goran Pandev ed il bomber Nwankwo Simy, rappresentavano insieme al resto della rosa una delle principali candidate al titolo. Il club del patron Krause ha deciso dunque di sollevare dalla panchina del Parma l'ex Fiorentina e Sassuolo, Beppe Iachini con un comunicato sul proprio sito ufficiale: