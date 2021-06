Parma, ufficiale Franco Vazquez: il presidente Krause e il messaggio al Palermo

Il Parma ha ufficializzato l'acquisto di Franco Vazquez, l'italo argentino si è trasferito in Emilia-Romagna dopo l'esperienza al Siviglia

Il Parma ha ufficializzato l'acquisto di Franco Vazquez, il calciatore italo argentino si è trasferito in Emilia-Romagna dopo l'esperienza al Siviglia. Grande colpo del club ducale che vuole risalire in a dopo l'inaspettata retrocessione in serie B, visto dell'ex Palermo è sicuramente un colpo ad effetto. Il comunicato ufficiale e le parole del presidente Krause che ha ricordato il suo forte legame con il capoluogo siciliano.