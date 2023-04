Parma, tegola Pecchia: stagione finita per Valenti dopo infortunio contro il Palermo

Stagione finita per Luca Valenti in casa Parma dopo l'infortunio contro il Palermo

Tegola pesantissima per il Parma di Fabio pecchia, che perde Lautaro Valenti per questo rush finale di stagione: il difensore infatti, uscito anzitempo per infortunio nalla gara vinta dai ducali contro il Palermo, ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, come si evince dalla nota ufficiale diramata dal club emiliano.