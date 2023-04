Palermo, disavventura dopo ko di Parma: malore per studente sul volo, i giocatori…

Una disavventura, fortunatamente con lieto fine, per due classi di scuola media palermitana sul volo che doveva riportare gli alunni da Bologna in Sicilia di ritorno da una gita scolastica. Prima del decollo un giovane studente ha avuto un attacco di panico ed è stata avviata la procedura di sbarco e ricovero. Sul volo era presente anche la squadra del Palermo di rientro dopo il match perso al Tardini contro il Parma. Pronto il soccorso al ragazzo da parte del medico sociale del club rosanero, Giuseppe Puleo e di una dottoressa, che hanno somministrato ossigeno e applicato le manovre previste dal protocollo. Poi, assistito e accompagnato da un'insegnante, l'alunno è sceso dall'aereo ed ha raggiunto in ambulanza l'ospedale.

"A bordo - spiega a PalermoToday il papà di una studentessa - i giocatori si sono dati da fare per tranquillizzare i ragazzi, che erano parecchio agitati sia per le scene a cui avevano assistito sia per il nervosismo dovuto alla lunga attesa. Sono dovuti restare infatti seduti al loro posto per un paio di ore prima che l'aereo potesse decollare. Per loro - che erano già provati dalla stanchezza per i cinque giorni di viaggio - non sono stati momenti facili. Mia figlia era seduta tra il medico sociale e Soleri. Ogni calciatore aveva un bambino accanto: sono stati tutti gentilissimi, hanno intrattenuto i ragazzi, convincendoli che fosse tutto controllo e rassicurato nelle videochiamate fatte ai genitori. Inoltre hanno acquistato bevande e patatine distribuendole ai ragazzi". Con grande dedizione e sensibilità, tutti i calciatori e componenti della squadra di Corini hanno dato il loro contributo per cercare di infondere tranquillità e sorrisi ai piccoli passeggeri sottoposti inevitabilmente ad una situazione di forte stress e disagio.