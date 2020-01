Parma-Roma, D’Aversa: “Siamo stati sfortunati negli episodi. Turnover? Contro la Juventus…”

Brutta sconfitta per il Parma.

In occasione degli ottavi di Coppa Italia, sul campo dell’Ennio Tardini è andata in scena la sfida tra il Parma e la Roma, che si sono affrontati alla ricerca di un pass per i quarti di finale: a trionfare sono stati i giallorossi, che si sono imposti 2 a 0 grazie alla doppietta di Lorenzo Pellegrini e affronteranno la Juventus.

Al termine del match il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, esprimendo la sua delusione per la sconfitta subita: “Negli episodi ìsiamo stati fortunati, il loro portiere si è esaltato su due nostre occasioni. Abbiamo affrontato una squadra forte che era reduce da due sconfitte e che quindi voleva ritornare alla vittoria. Inglese? La palla gol più pericolosa è stato bravo a crearsela, ma quando giochi contro una squadra così forte non puoi sbagliare sotto porta. Turnover in vista della Juve? Cornelius e Inglese dovevano fare staffetta, Kulusevski aveva bisogno di riposo in vista del campionato. Si è pensato di mettere i migliori giocatori possibili senza però rischiare di subire infortuni. Kulusevski? Quello che gli è successo in quella settimana lo ha un po’ scombussolato, ma sono tranquillo perché ha molta maturità. Non posso essere soddisfatto perché abbiamo perso, il primo tempo è stato molto equilibrato. In attacco mancavano tanti nomi e quindi abbiamo pagato anche questa cosa, ho cambiato 8 giocatori perché reputo gli altri all’altezza dei titolari. Era giusto dar merito a quei ragazzi che si allenano con abnegazione tutta la settimana. Pinzani (ex arbitro) nel nostro staff? La presenza di Roberto è molto importante perché magari ti può spiegare meglio io regolamento, sono contento di avere una figura del genere“.