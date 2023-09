Parma-Reggiana, Pecchia: “Indicazioni ok a Pisa. Nesta ha dato un’impronta, Vido…”

“La partita di Pisa ha dato belle indicazioni, la voglia di affrontare la partita, la voglia di stare insieme e soffrire. La voglia di ricercare la vittoria sul finale. Sono passati 4 giorni e abbiamo ancora 24 ore per recuperare. C’è stato il tempo fisiologico per riprendere le energie, credo che sabato tutti i miei avranno le energie per affrontare questa partita. Tutti devono essere pronti, non ci saranno né titolari né riserve. Ma ci sarà solo un gruppo compatto che deve vincere più partite possibili. Giochiamocela insieme perché è una partita da emozioni per quello che c’è intorno, da brividi. Tanto bello da farlo insieme. Poi però dobbiamo fare una cosa: concentrarci sul campo, dobbiamo saper fare le cose, perché è una squadra che ha palleggio, ha qualità. Dobbiamo essere in grado di contrastarli, trovare le soluzioni per attaccare una squadra che si difende molto bene e creare la superiorità. Scinderei: il panorama è bello, fantastico e di emozioni, però lo sguardo deve essere rivolto a quello che succede sul campo”.