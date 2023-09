Corini: “Reggiana? Nel primo tempo poco fluidi, Insigne ha fatto bene. Su Damiani…”

"Io penso che le caratteristiche di Insigne si sposino bene. C’è stata una giocata su cui abbiamo lavorato molto e che ha portato quasi al gol di Di Mariano. Ha fatto molto bene, come se si fosse liberato nella ripresa. Nel primo tempo non eravamo fluidi, è diventata frenetica la partita. Poi nel secondo tempo è cresciuto il palleggio e la Reggiana si è stancata. L’idea è di creare due titolari per ruolo, tutti possono giocare. Questa è la ricerca, contro la Reggiana abbiamo fatto un gol con quattro subentrati. Questo è significativo. Tutto si devono sentire titolari, io farò del mio meglio per farli sentire tali. Su questo stiamo lavorando, sulla mentalità. Damiani? Stima immensa per il ragazzo, ho fatto fatica a cederlo. Cercavamo solo caratteristiche diverse, gli auguro il meglio. Grande talento, farà una bellissima esperienza alla Juve. Ma è e resta un giocatore nostro, deve crescere. Lo seguiremo. Ragazzo straordinario".