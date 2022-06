Parma, Pederzoli: “Palermo e Bari piazze importanti, Serie B dura e che vale un A2”

Parola a Mauro Pederzoli. Il prossimo campionato di Serie B sembra poter essere uno dei più competitivi degli ultimi anni, con la partecipazione di squadre competitive e piazze dal blasone professionistico estremamente elevato. Ne è consapevole lo stesso direttore sportivo del Parma, che intervistato dai microfoni di Tuttosport ha fatto il punto sulla prossima intensa stagione che attende la formazione emiliana. Tra i molteplici spunti di interesse, proprio l'accesa competitività del campionato, messa sotto la lente d'ingrandimento da parte del Ds. Ecco, di seguito, le sue parole: "Non so se potremo chiamarla A2 ma di sicuro sarà un campionato molto difficile, più del solito, con grandi piazze e grandi squadre. E non mi riferisco solo alle retrocesse dalla A, da lì ogni anno ne arrivano di forti. Ma anche alle neo promosse dalla C: quando risalgono piazze come Bari e Palermo, in grado di fare da subito campionati importanti, tutto diventa più difficile".