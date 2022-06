Parma, Pederzoli: “Mercato lungo, ma difesa ok. Vazquez? Nessuna richiesta”

Il direttore sportivo del Parma Mauro Pederzoli ha parlato ai taccuini de "La Gazzetta di Parma", del prossimo campionato di Serie B, soffermandosi in particolare sul mercato che prenderà ufficialmente il via il 1 luglio.

"Se dietro siamo già a posto? Penso proprio di sì. Abbiamo il giusto numero di giocatori, siamo coperti in tutti i settori e quindi credo che non vada aggiunto nulla. Ci siamo portati avanti: prima i riscatti di Delprato e Cobbaut, poi l’arrivo di Romagnoli sono operazioni che ritenevamo di dover fare. Il mercato è comunque lunghissimo, e questa è una premessa fondamentale, e non escludo che si possa concretizzare qualche altra operazione. Anche se, con gli affari chiusi negli ultimi giorni, la difesa è a nostro avviso bene assestata“.

Su Bernabè e Vazquez: "Per lo spagnolo non è arrivata nessuna richiesta ufficiale. Ma sappiamo che il giocatore è sotto osservazione da parte di vari club anche se ovviamente il Parma quest’anno non intende privarsene. Anche su Vazquez non abbiamo avuto nessuna richiesta. Chiaro che il giocatore piace a tanti ma si sa anche che il Parma ha la ferma convinzione di andare avanti con lui e con tutti i giocatori di qualità che abbiamo in rosa“.