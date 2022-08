Parma-Bari 2-2, Pecchia: “Primo tempo di qualità. Su Bernabè dico questo”

In seguito al pari del Tardini per 2-2 contro il Bari di Mignani il tecnico del Parma, Fabio Pecchia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Se devo cercare il pelo nell'uovo, probabilmente dopo il gol abbiamo avuto 4-5 minuti un po' così. Però il primo tempo è stato fatto con qualità e voglia. Abbiamo concesso qualche ripartenza, ma c'erano un grandissimo spirito e tanta voglia di fare la partita. A lungo andare abbiamo perso un po' di qualità e di piglio. Durante il pre-campionato, la condizione di alcuni non era al massimo, Bernabè compreso. Ora Adrian sta molto meglio, mi piace vederlo in mezzo al campo, libero di gestire la palla. E' un giocatore di qualità, mi ha impressionato anche per la fisicità che ha. Per me è bello vedere sia lui che tanti altri giovani che abbiamo in squadra".