Parma, Pecchia: “Contro il Bari ok, ma ora testa bassa e lavorare. La promozione…”

"Sono contento per la prestazione e per la vittoria". Lo ha detto Fabio Pecchia , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Bari . Una vittoria, quella conquistata dal Parma al "San Nicola" in occasione della gara valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa , ottenuta grazie alle reti messe a segno da Adrian Benedyczak , Ange-Yoan Bonny e Dennis Man .

"Nel primo tempo siamo andati subito in vantaggio, ma non avevamo un palleggio abbastanza fluido: sappiamo fare di meglio. Nella seconda parte dell’incontro siamo cresciuti e il secondo gol è di fattura corale, frutto del bel gioco. E’ andata, ma dobbiamo pensare alla prossima partita, testa bassa e lavorare. Nelle amichevoli abbiamo fatto bene, col Bari era un test non semplice, siamo soddisfatti. La stagione passata ha lasciato un segno, ma ora è un discorso diverso. Per la promozione ogni anno si riparte da zero, il campionato va giocato di partita in partita. Ogni pronostico ha poco valore", le parole del tecnico del Parma.