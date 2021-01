Parma, ora è ufficiale: esonerato Liverani. A breve l’annuncio di D’Aversa?

La notizia era nell’aria, questa mattina l’ufficialità: Fabio Liverani non è più l’allenatore del Parma.

Dodici punti e terzultimo posto in classifica. I ducali sono reduci da quattro ko in altrettanto partite. Dopo l’ennesima sconfitta patita in campionato contro l’Atalanta, dunque, il club emiliano ha scelto di sollevare dall’incarico il tecnico originario di Roma. Di seguito, il comunicato diramato dal Parma sul proprio sito di riferimento.

“Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra. La società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera”.

Al posto di Liverani, sulla panchina del Parma, tornerà con ogni probabilità Roberto D’Aversa. L’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore.