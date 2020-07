Parma-Napoli, D’Aversa: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi, siamo qui per crescere”

Vittoria di prestigio per il Parma.

In occasione della trentacinquesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra il Parma e il Napoli, che si sono affrontati sul campo dello stadio Ennio Tardini: i padroni di casa erano passati in vantaggio grazie al calcio di rigore realizzato da Gianluca Caprari, ma gli azzurri avevano ristabilito la parità con il tiro dagli undici metri segnato da Lorenzo Insigne. A pochi minuti dalla fine, i padroni di casa hanno trovato il gol della vittoria con il penalty guadagnato e realizzato da Dejan Kulusevski.

Al termine del match il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, è intervenuto ai microfoni di DAZN esprimendo tutta la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta:

“Le prestazioni le abbiamo fatte, ma se si ragiona sulle singole partite, specialmente quando dovevamo fare il salto di qualità, sono arrivati zero punti. Con l’Inter, il Verona e la Sampdoria avremmo potuto aprire scenari diversi. Dopo quelle sconfitte, a livello mentale è sfuggito qualcosa anche a livello di ambizione. Poi sono arrivati gli infortuni, e alla lunga certe situazioni le paghi. Spesso e volentieri ci siamo fatti influenzare dai risultati e questo è un peccato. Io i miei ragazzi li vedo ogni giorno negli allenamenti, e sono orgoglioso di loro. Ho detto loro che i risultati non rispecchiavano le partite che avevamo disputato. Un allenatore non fa le sue scelte contro i propri interessi, siamo tutti qui per crescere“.