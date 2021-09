Parma, Maresca incorona Lucca: “Sta facendo benissimo, fisico e tecnica dalla sua”

Le parole del tecnico del Parma in vista della gara di Serie B contro il Pisa

"Assenze? Schiattarella sta meglio, è tra i convocati, vediamo come sta da qui a domani, ma se non ci sarà lui toccherà a un altro. Abbiamo qualche assenza forzata e che fa parte del momento, ci sono cose che succedono e che non possiamo controllare. Inglese e Tutino insieme? Certo, ma fino ad oggi non abbiamo mai avuto entrambi bene, quando Gennaro è arrivato ha giocato le prime due gare e poi è mancato; abbiamo intanto incominciato ad avere Roberto, un pezzo col Benevento poi due partite dall’inizio, ancora non è in condizione. L’idea di vederli assieme in futuro c’è".

"Le critiche fanno parte del mio lavoro, le vivo con serenità perché è la mia professione, so di che si tratta e analizzo tutte le situazioni anche perché non tutte sono concrete e vanno analizzate bene. Mi sento un privilegiato ad allenare il Parma, sento la pressione giusta. La cosa più importante è continuare a lavorare, so che arriveremo dove vogliamo, ma non ci si arriva in breve tempo. Chi è dentro la società deve dedicarsi ad analisi reali, senza inventare cose che non esistono. Al di là di qualche problema, a Terni avevamo una difesa con giocatori arrivati negli ultimi giorni di mercato e che quindi non sono stati con noi per due mesi. C’è bisogno di tempo e di lavoro. Non abbiamo nessun dubbio nei confronti dei ragazzi, crediamo fortemente in loro. Dopo Terni ci siamo detti che sappiamo che bisogna fare di più, ma non bisogna farsi prendere da ansie e dai dubbi che possono esserci esternamente".