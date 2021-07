Parma, Maresca carico: “Vazquez ha grandi qualità. Buffon pronto e disponibile”

Le parole del nuovo allenatore del Parma sulle potenzialità della propria rosa e sui nuovi innesti

Il Parma dopo una stagione difficile sotto tanti aspetti, conclusa con la retrocessione in Serie B , si prepara a ripartire. I nuovi proprietari stanno dimostrando di voler portare questa squadra nuovamente ad alti livelli, e per tentare fin da subito la risalita hanno deciso di affidarsi a Enzo Maresca . Il centrocampista ex Palermo , nonostante la giovane età, può vantare una notevole esperienza alle spalle di Pep Guardiola al Manchester City .

Maresca nella giornata odierna ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui si è detto convinto delle potenzialità della sua rosa e si è detto inoltre soddisfatto dei nuovi innesti: "Dovremo essere bravi ad immedesimarsi nella realtà della Serie B. Un campionato dove anche nella passata stagione anche le squadre con calciatori che apparivano di livello superiore hanno fatto fatica. Adesso il mio obiettivo è far assimilare le mie idee e il mio metodo alla squadra. Guardiola? È il più bravo al mondo, l'ho conosciuto da vicino e ho avuto la conferma. ha cambiato il calcio in ogni nazione in cui ha lavorato. Ha una passione infinita nel provare a fare cose diverse. Buffon? Ho trovato un Gigi con grande entusiasmo e un po' meno matto rispetto a quando l'ho conosciuto da giocatore. Si è messo a disposizione e ha grande voglia d'iniziare. Personaggi come lui migliorano tutto l'ambiente e tutte le persone che gravitano nel nostro ambiente. Vazquez? Abbiamo idee. Franco ha qualità ma non è l'unico e su questo vogliamo puntare".