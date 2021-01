Parma, Liverani in bilico: la società valuta il futuro, si fa largo l’ipotesi D’Aversa…

Fabio Liverani si allontana sempre di più dalla panchina del Parma.

Parma, è già ‘Liverani out’? La verità del Ds Carli: “Vi dico tutto sul futuro del tecnico in gialloblù”

L’ex centrocampista del Palermo non sta riuscendo a far girare la squadra come previsto e a pesare sull’esonero ci sono i due scontri salvezza persi nelle ultime due giornate contro Torino e Crotone.

La società ducale occupa la sedicesima posizione in classifica con un solo punto di distanza dalla zona retrocessione.

Nella giornata di domani è previsto un altro incontro tra gli organi dirigenziali per capire meglio cosa fare. Bisognerà anche valutare quale potrebbe essere un’alternativa valida per sostituire Liverani in panchina. Il nome più di moda nelle ultime ore è quello di Roberto D’Aversa, che aveva lasciato la società emiliana qualche mese fa.

Nel frattempo il Parma deve nuovamente tornare a pensare al calcio giocato con l’ostica partita contro l’Atalanta di mercoledì 6 gennaio.