Parma, l’agente di Vazquez: “Franco è contento. Rinnovo? Ecco come stanno le cose”

“Faccio parte della QUAN e sono incaricato di tutto ciò che riguarda il Sudamerica”. Lo ha dichiarato Bruno Conti , intervistato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb”. Diversi i temi trattati dall’operatore di mercato della Quan , attualmente in viaggio in Italia: dal futuro di Franco Vazquez , suo assistito, alle prestazioni offerte fin qui da Angel Di Maria con la maglia della Juventus .

“Vazquez rinnoverà con il Parma? Niente di formalizzato, ma stiamo parlando. E sicuramente in questi giorni continueremo a parlare per prolungare il rapporto. Si va verso l’accordo? Il calcio è dinamico, però Franco sta bene a Parma. Ed è contento”, le sue parole.

JUVENTUS -“In Champions la Juve non sta facendo quanto previsto. Ma in campionato sta risalendo posizioni. Ci si aspettava un altro impatto da Di Maria? È stato sfortunato con l’infortunio. Ma in Italia ha una qualità fuori dal comune. È questione di tempo”.