Parma, Krause: “Proiettati al futuro partendo dal presente. Il progetto del club…”

Il numero uno del Parma, Kyle Krause, si è espresso sull'attualità in casa ducale. Il club emiliano, dopo la deludente stagione scorsa din Serie B , riparte dalla guida tecnica di Fabio Pecchia, tecnico che nel torneo cadetto 2021-2022 ha conquistato la promozione in Serie A sulla panchina della Cremonese . Si fanno sempre più forti le ambizioni del patron statunitense, espresse nel corso di un'intervista rilasciata al sito Off The Pitch. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Direi che non ci concentriamo troppo sulla prossima stagione, ma sulla prospettiva dei 20 anni per questo club. Ma allo stesso tempo vogliamo sempre il progresso, preferibilmente ogni giorno. Nessun dubbio a riguardo. Capiamo che ci vuole tempo per costruire una robusta attività commerciale. Stiamo esaminando i giocatori che dovrebbero giocare per la nostra prima squadra tra 10 anni. Cerchiamo di concentrarci su questi ragazzi, non solo sugli attuali giocatori della prima squadra, e ci chiediamo: 'Come ci assicuriamo di poter trasformare questi talenti qualificati in brillanti giocatori di Serie A?' Come lo facciamo? Queste sono le domande chiave che ci poniamo in questo processo di costruzione. Ma ovviamente bisogna dare il via a tutto, prendere decisioni e portarlo avanti nelle operazioni quotidiane del club. Quindi l'obiettivo è a lungo termine, ma vorremmo vedere il nostro personale fare le cose immediatamente".