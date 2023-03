Parma, Krause: “Nostra filosofia diversa, non vendiamo i migliori. Oosterwolde…”

Stagione fin qui di alti e bassi per il Parma , che si trova attualmente in zona playoff all'ottavo posto. Trentasette punti conquistati in stagione per i ducali, che dopo un periodo di flessione iniziale sono tornati ad ingranare. Nel mercato di gennaio, la società emiliana ha effettuato poche operazioni. In entrata sono arrivati Zanimacchia e Kowalski , mentre a lasciare Parma sono stati solamente Oosterwolde, Tutino - approdato a Palermo - e Romangnoli . Il patron Kyle Krause è intervenuto alla Gazzetta di Parma, soffermandosi proprio sull'operato durante la sessione di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Parma calcio non ha necessità di vendere i suoi migliori calciatori, voglio chiarirlo. La nostra filosofia è diversa e mi piacerebbe poterla chiarire, il Parma calcio deve generare delle risorse per il club e delle opportunità. Oosterwolde, che è stato una delle operazioni di mercato più importanti della storia della Serie B, le rappresenta entrambe ed è la dimostrazione che la filosofia di lavoro che abbiamo adottato ha una riconoscibilità internazionale. L’interesse per alcuni dei nostri talenti ci conferma la validità del nostro sistema di selezione di calciatori italiani e stranieri, basato sul lavoro di scouting e sull’area Performance. E, in particolare, le offerte di squadre dai top club dei massimi campionati europei per i nostri giovani non possono che aver sottolineato la correttezza del nostro approccio sportivo. Nonostante ciò, abbiamo deciso di tenere i nostri talenti e continuare nel percorso individuato"-