Parma, Krause entusiasta: “L’Italia fa parte della mia vita, ecco perchè ho scelto i ducali”

Kyle Krause e l’amore per l’Italia che lo ha portato ad acquistare il Parma.

Parma, il patron Krause: “Ho sempre tifato Palermo e Juventus, vi spiego il motivo. Chiellini? Svelo un segreto”

Il club ormai da qualche settimana si è tinto di stelle e strisce. Infatti, da settembre, Krause è il numero uno della società emiliana: per lui il 70% delle quote del club mentre il restante 30% è rimasto nelle mani degli imprenditori ducali che dal 2015 gestiscono il club che hanno guidato fino a riportarlo in Serie A. Oggi Krause si dice più che mai soddisfatto di questo investimento fatto in Italia, un Paese con il quale è profondamente legato: “I miei bisnonni – ha spiegato il patron del Parma raccontando di questi primi mesi in Italia – sono venuti dalla Sicilia fino in America tanti anni fa, ma io amo ancora tutto dell’Italia. Io e mia moglie ci siamo sposati in Italia; fa parte della mia vita e di tutto ciò che faccio. Acquistare il Parma era la scelta giusta per tanti motivi: prima di tutto la comunità di Parma è fantastica, la città è bellissima, il cibo è ottimo, la gente meravigliosa qui”.

Parma, Krause si racconta: “Italia e calcio nel mio sangue, ho sempre tifato Palermo. Ho un obiettivo”

Per Krause è un sogno che si avvera: “Il club ha una grande storia anche dal punto di vista internazionale e dato che il calcio italiano è conosciuto in tutto il mondo, il brand Parma è eccezionale. È un sogno che si avvera, una grande opportunità. Voglio imparare da tutti e anche soprattutto dall’Inter che ha un brand mondiale. Non sarò un presidente tutto fare, troppo presente. So bene che non funziona. Abbiamo una bella opportunità con Fabio in panchina, sta portando delle idee nuove”.