Parma, Krause: “Critiche? Rispetterò sempre i tifosi. Pecchia il tecnico del futuro”

Parola a Kyle Krause . Il presidente del Parma nella giornata di oggi ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' sul progetto crociato ed il futuro del tecnico, Fabio Pecchia in carica sulla panchina emiliana dallo scorso 2 giugno. Con l'ex Cremonese in panchina, Buffon e compagni lungo il corso dell'attuale stagione agonistica, hanno totalizzato 48 punti in 33 partite di Serie B . Di seguito, le parole del patron americato:

"E’ stato un viaggio straordinario - spiega il manager americano -, finora. Ed è una storia che deve essere ancora scritta. Le critiche? Che vinca o perda, amerò e rispetterò sempre i nostri tifosi e la gente di Parma. Come presidente, ricevo troppo credito quando abbiamo successo. Ma merito qualsiasi critica quando non lo siamo. Il mio messaggio ai nostri fan: continuate a sostenerci. Pecchia? Sarà assolutamente lui l'allenatore del futuro. Ha abbracciato una filosofia e la sta costruendo giorno per giorno. Un allenatore non può essere giudicato solo sulla promozione in Serie A".