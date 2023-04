Parma, Irpef pagata in ritardo: ora il club rischia il -1. Tutti gli scenari

"Pagamenti Irpef in ritardo: ora il Parma rischia il -1". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Parma. "Un’altra vicenda extracampo piomba sulla Serie B, andando probabilmente a segnare ancora la classifica. Il Parma va verso una penalizzazione", si legge. Il motivo? Il club emiliano non ha pagato l'Irpef di febbraio alla scadenza del 16 marzo.