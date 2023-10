Parma, il ds Vaeyens: “L’obiettivo è centrare la promozione in Serie A”

Le parole del direttore sportivo del Parma sull'obiettivo della squadra di Pecchia e sulle concorrenti per la vittoria del campionato di Serie B.

Parola a Roel Vaeyens. Il direttore sportivo del Parma ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la cerimonia che ha consegnato la Laurea ad Honorem a Carlo Ancelotti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

L'AVVIO- “I primi mesi sono stati positivi. Ho iniziato al termine della stagione, ho osservato com’era organizzato il Club e poi ho preparato il mercato per questa stagione. Credo che abbiamo avuto un ottimo avvio di campionato, specialmente per quanto concerne i risultati. Sono soddisfatto della rosa e dello staff tecnico, di conseguenza sono molto fiducioso per il futuro”.

L'OBIETTIVO- “La Serie B è un campionato molto difficile, ci sono molte concorrenti forti. Per questo è importante preparare al meglio ogni partita. L’obiettivo per le prossime settimane è migliorare partita dopo partita, vincere più partite possibili, cercare di rimanere a lungo in vetta alla classifica e infine di centrare l’obiettivo finale che è la promozione in Serie A. Ovviamente ci sono altre squadre che hanno lo stesso obiettivo, quindi non sarà facile”.

BENEDYCZAK- “Sì, è un premio per il duro lavoro di ognuno nel Club negli ultimi anni. A partite dagli scout, che hanno fatto un lavoro fantastico. Non solo con Benedyczak ma anche con Bonny, Circati, Camara e tanti altri che hanno portato a Parma in giovanissima età. Tornando a Benedyczak, si sta facendo veramente bene. Spero che possa rimanere su questi livelli. Spero anche che, come lui, ci saranno altri giovani che giocheranno gradualmente sempre di più”.

