Parma, il ds Faggiano: “Tutto sul futuro di Sepe, Grassi e Inglese. Vogliamo tenere Gervinho”

Il quadro di Daniele Faggiano.

La stagione attuale è stata molto positiva per il Parma, che sotto la guida di Roberto D’Aversa e il duro lavoro di tanti buoni giocatori, è riuscito attualmente a piazzarsi al dodicesimo posto in classifica. Oltre all’esplosione di alcuni giovani come Dejan Kulusevski che è riuscito ad attrarre le attenzioni della Juventus e l’anno prossimo lascerà i ducali per compiere il grande salto di qualità, molti giocatori del Parma sono riusciti a riconfermarsi dando un importantissimo contributo ai successi della squadra. Tra questi vi sono sicuramente Roberto Inglese (nonostante i tanti infortuni subiti durante il corso della stagione) e Gervinho, che in due sono riusciti a collezionare 20 gol.

L’obiettivo dei dirigenti del Parma sarà dunque quello di cercare di trattenere ancora una volta tutti i migliori giocatori presenti in rosa, cercando di mantenere alto il livello per migliorare lo standard raggiunto durante la stagione attuale. A confermare tale intento è intervenuto Daniele Faggiano, ds del club gialloblù, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Tuttonapoli.net:

“Sepe, Grassi e Inglese riscattati? Era già scattato il riscatto. I nostri rapporti col Napoli sono ottimi, ma la squadra azzurra non è venuta a Parma a perdere. Abbiamo fatto una partita accorta, ma non c’entrano nulla i riscatti, che erano obbligatori. Con il Napoli non abbiamo parlato di mercato, eravamo tutti tesi per la partita. Gervinho? E’ un calciatore del Parma e vorremmo tenerlo fino alla scadenza del contratto, che non è nel 2021 ma nel 2022. Se il Benevento lo vuole deve venire a chiedercelo e bisognerebbe vedere se Gervinho vorrà andare“.