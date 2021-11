Parma, Iachini si presenta: “Non sono un mago, qui potenziali Belotti e Vlahovic”

Le prime parole da neo allenatore del Parma per Giuseppe Iachini che ha preso il posto di Enzo Maresca sulla panchina ducale

Il Parma ha scelto di salutare Enzo Maresca e affidare la squadra all'esperienza di Beppe Iachini che sa bene come vincere un campionato di Serie B. L'allenatore marchigiano, nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione in quel di Collecchio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Sto facendo delle valutazioni ma non sono un mago, credo solo nel lavoro, non ho la bacchetta magica, credo nel lavoro giusto e serio, perché possa crescere la squadra e diventare figlia dell'allenatore, come ovunque sono stato. Dovrà diventare mia figlia per voglia, compattezza e volontà di vincere le partite. Dovrò lavorarci, anche se il tempo è poco prima della prossima partita. Qui ci sono tanti calciatori che possono avere uno sviluppo di carriera alla Belotti o alla Vlahovic. Qui - ha detto Iachini come scrive Parmalive.it -, ce ne sono tanti di questi giocatori, ma dobbiamo avere pazienza, e coniugare l'esigenza di fare risultati, perché sono arrivati qui per quello. Devo portare la squadra a essere figlia del proprio allenatore, vale a dire essere determinata sempre, la mentalità dovrò essere bravo io a trasmettergliela e ho iniziato già a lanciare qualche input. Sono convinto che diversi di questi ragazzi potranno diventare giocatori importanti".