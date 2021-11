Parma, Iachini: “Allenare i ducali in Serie B? Enzo Maresca è un amico…”

L'ex tecnico di Palermo e Fiorentina, Beppe Iachini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a un suo possibile approdo sulla panchina del Parma

⚽️

Beppe Iachini, ex tecnico tra le altre di Palermo e Fiorentina, è intervenuto nella puntata del giovedì del format "Speciale Calciomercato" in onda su "Sportitalia", soffermandosi su un suo possibile approdo sulla panchina del Parma. La compagine ducale è attualmente guidata dall'ex calciatore rosanero Enzo Maresca, allenato proprio da Iachini per oltre due stagioni, dal 2014 al 2016. Maresca ha collezionato 49 presenze e 1 gol con la maglia rosanero, punto fermo della squadra allenata da Beppe Iachini, insieme al binomio argentino composto da Dybala e Franco Vazquez, adesso anche lui tra le file del Parma.

I gialloblu occupano attualmente il quattordicesimo posto in classifica nel campionato di Serie B, con un inizio di stagione nettamente al di sotto delle aspettative con soli sedici punti conquistati, frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte. Reduci dalla sonora batosta per 4-0 contro il Lecce, i ducali non sono ancora riusciti ad assestarsi nella zona playoff. Di seguito le dichiarazioni del tecnico di origine marchigiana.

"Io a Parma? Lì c’è un grande amico, EnzoMaresca, nonché mio ex calciatore. Lui ha tre anni di contratto ed è un ottimo ragazzo. Io non dico nulla: non dico né sì né no a nessuno. In questo momento faccio il tifo per Enzo, che è stato un mio giocatore, fermo restando che tutti gli allenatori vorrebbero allenare il Parma".