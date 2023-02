Parma-Genoa, Pecchia: “Complimenti ai ragazzi. Vazquez? Rispondo così, playoff…”

Le parole di Fabio Pecchia in seguito al match di Serie B tra Parma e Genoa

Parola a Fabio Pecchia . L'allenatore del Parma è intervenuto in sede di conferenza stampa a margine del successo dei ducali contro il Genoa di Gilardino . Tra le tante tematiche, l'ex tecnico della Cremonese si è soffermato sul fantasista ex Palermo Franco Vazquez . Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Faccio i complimenti ai ragazzi, ci teniamo stretti questi tre punti. Playoff? I bilanci si fanno alla fine, la classifica va vista dopo l'ultima giornata. Per portare mentalità vincente serve tempo, fa parte dell'evoluzione della squadra. Dobbiamo capire che possiamo giocarcela fino alla fine, questa squadra ha valore. Ho fiducia nel gruppo anche nelle situazioni difficili. Contestazione? Con la prestazione abbiamo riportato i tifosi dalla nostra parte. Vazquez? Al di là di lui ho visto una squadra presente, con uno spirito incredibile e una difesa che ha contenuto un reparto offensivo di tutto rispetto. Benedyczak mi è piaciuto come punta e come esterno: forse bisogna lavorare un po' sull'atteggiamento, ma ha voglia e lavora con applicazione".