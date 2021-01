Parma, fiducia a Liverani: l’ex Palermo guiderà i ducali contro l’Atalanta

Fiducia rinnovata.

Sarà ancora Fabio Liverani a guidare il Parma nel match dell’Epifania, in programma mercoledì 6 gennaio alle ore 15.00 al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. Dopo la sonante sconfitta per 3-0 rimediata in occasione dell’ultimo turno di campionato contro il Torino, il tecnico del Lecce sembrava ad un passo dall’esonero, con il ritorno sulla panchina gialloblù di Roberto D’Aversa, ancora sotto contratto.

Decisivi due incontri societari, uno ieri sera, l’altro all’ora di pranzo di oggi, al termine dei quali la dirigenza ha deciso di rinnovare la fiducia all’attuale tecnico. Il parere contrario all’esonero del tecnico Fabio Liverani sarebbe arrivato proprio dal presidente Kyle Krause.

Calciomercato Parma, nuovi nomi sul taccuino dei Ducali: Verdi e Petriccione per inseguire la salvezza