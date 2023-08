Parola a Fabio Pecchia . L'allenatore del Parma - in sede di conferenza stampa - ha parlato dell'ultima giornata di campionato vinta 2-0 dai crociati contro i neopromossi della Feralpisalò , che da il via all'inizio della stagione 2023/24 ufficiale di Serie B . Di seguito, le sue parole:

"Sì, questo aiuta anche per la gente, questa squadra ha bisogno di serenità e leggerezza, siamo una squadra giovane. Giocare in casa deve essere uno stimolo, ma noi dobbiamo vincere anche in trasferta. Ora dobbiamo pensare al Cittadella, lavoriamo sulla base di quanto buono fatto, di settimana in settimana".