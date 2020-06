Parma, Faggiano e quel retroscena su James Rodriguez: “Fu a un passo dal Bari”

La rivelazione di Daniele Faggiano.

Il direttore sportivo del Parma nel lontano 2009 fu direttore sportivo del Bari e proprio in quel periodo gli capitò tra le mani un calciatore di livello. Ai biancorossi venne infatti offerto il cartellino di James Rodriguez che all’epoca era più di un ragazzino, il colombiano, infatti, aveva appena 18 anni. Il dirigente pugliese, attraverso le colonne di AS, ha confermato che l’affare non andò in porto per una questione economica con il calciatore che restò al Banfield.

“L’idea nacque visionando tanti calciatori e tante partite. All’epoca James giocava ancora con il Banfield. Ho conosciuto anche la sua famiglia, composta da gente per bene. Di James invece ricordo che viveva pane e calcio, un ragazzo pulito. Dopo non si è concretizzata perché il Bari non aveva i soldi per l’operazione, dovevamo realizzarla con un’altra squadra italiana che, probabilmente, non se l’è sentita di fare un investimento del genere. Dopo il Banfield è andato al Porto e da lì è decollata definitivamente la sua carriera”.