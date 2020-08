Parma, divorzio in vista con D’Aversa: c’è già il nome del sostituto

Divorzio imminente in casa del Parma.

Dopo quattro anni di grandi successi conditi dalla vittoria di due campionati, che hanno portato i ducali a compiere il grande salto dalla Serie C alla Serie A, Roberto D’Aversa sta per lasciare la panchina del Parma.

Una decisione che si sposa con il progetto di rivoluzione tecnica della società, la quale in precedenza aveva interrotto i rapporti lavorativi anche con Daniele Faggiano, passato adesso al Genoa, e assunto Marcello Carli in qualità di nuovo direttore sportivo.

Mentre D’Aversa oscilla tra la possibilità di allenare i rossoblù e la scelta di prendere un anno sabbatico, il nuovo ds Carli avrebbe già scelto il suo sostituto. Si tratta di Fabio Liverani, che la scorsa stagione ha dimostrato di avere un’idea di gioco molto chiara e dedita al bel gioco, pur non riuscendo ad evitare la retrocessione in Serie B con il suo Lecce: secondo le ultime indiscrezioni, i ducali avrebbero pronto un contratto triennale per convincere il tecnico ad accettare il progetto della società e restare ancora in Serie A.

La decisione definitiva sarà presa comunque entro la giornata di lunedì, quando il Parma inizierà il ritiro pre-campionato: i giocatori avranno infatti necessariamente bisogno di un allenatore con cui iniziare a lavorare al fine di partire subito nel miglior modo possibile in campionato.