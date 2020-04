Parma, D’Aversa: “Orgoglioso della mia squadra, ho un ricordo indelebile. Kulusevski? Alla Juventus sarà titolare”

Roberto D’Aversa racconta il suo Parma.

Il tecnico della compagine ducale prima che il campionato si fermasse aveva senza dubbio dimostrato di guidare una squadra ricca di talento che ha messo in difficoltà anche le big di Serie A. L’allenatore del club gialloblu, ai microfoni della redazione di Sky Sport, ha tessuto le lodi della propria squadra concentrandosi in particolar modo sul talento di Dejan Kulusevski.

“Credo la salvezza dell’anno scorso sia stato il traguardo più importante. Nel girone di ritorno avemmo tantissimi infortuni e contro la Fiorentina mancavano tutti gli attaccanti. Misi Scozzarella che era il più offensivo che avevo. Quella è stata la vittoria più importante. Dejan Kulusevski ha fatto grandi cose nel suo primo vero anno in Serie A, dopo essere uscito dalla Primavera e aver giocato solo qualche spezzone con la maglia dell’Atalanta. Ha fatto un campionato straordinario e che giocherebbe titolare fin da subito nella Juventus. Devo dire innanzitutto che la squadra gioca sempre in maniera diversa. Un allenatore deve capire che giocatori ha a disposizione. Cerchiamo di sfruttare le ripartenze e non dobbiamo dimenticarci che tre anni e mezzo fa eravamo in Lega Pro. Il direttore è stato bravo a comprare i giocatori giusti, poi cerco sempre di fare il meglio possibile con chi ho a disposizione”.