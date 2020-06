Parma, D’Aversa conta le assenze: “Sono preoccupato, ripartiremo con 15 giocatori”

Roberto D’Aversa e il suo Parma con troppi calciatori infortunati.

L’allenatore del club ducale, ospite di ‘Tutti Convocati’ sulle onde di ‘Radio24’, ha analizzato la situazione più che delicata che dovrà affrontare non appena ripartirà il campionato a causa dei molteplici stop fisici che hanno condizionato anche la prima parte di stagione dei gialloblu. Gli emiliani torneranno in campo il 20 giugno quando affronteranno il Torino nella gara valida per il recupero della 25a giornata.

“Spero di recuperare tutti il prima possibile. Sono preoccupato, sto andando a giocare con 15 calciatori e mi auguro di recuperare tutti il prima possibile. Avere una rosa lunga porta vantaggi. Al primo giorno con aumento di intensità abbiamo avuto qualche infortunio, è normale. Mi aspettavo di ritrovare la squadra peggio fisicamente, alcuni erano in condizioni strepitose. Sotto l’aspetto motivazionale ho preferito lasciare i giocatori ancora un po’ più liberi, non mi sono ancora messo a martellare come al solito”.

