Parma-Como 1-0, Pecchia: “Che gruppo, Vazquez alla Mascherano. Vittoria importante”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Parma, prossimo avversario del Palermo

"Faccio i complimenti ai ragazzi, a tutti. Anche a quelli che erano fuori oggi, perché all’interno dello spogliatoio si sono vissute emozioni vere. E questa è la cosa più bella". Lo ha detto Fabio Pecchia, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Como. Una vittoria, quella conquistata dal Parma fra le mura amiche dello Stadio "Ennio Tardini", ottenuta grazie alla rete messa a segno al minuto 38 da Enrico Delprato.

"Al di là dei discorsi tecnici o tattici si può discutere, ma quello che si è vissuto a fine partita e durante il pre-gara, quello che è all’interno del gruppo, mi rende felice. E anche il clima che si è creato con il pubblico, perché si è reso conto del momento della squadra e di come stavamo affrontando la situazione, quindi è stato un tutt'uno", ha proseguito il tecnico del Parma, prossimo avversario in campionato del Palermo.

"La partita era diversa, potevamo avere un po' più spazio e più gestione palla con Franco (Vazquez, ndr) basso. Per me la cosa più bella è aver trovato un gruppo molto disponibile, come Franco Vazquez che ha giocato alla Mascherano. Questo atteggiamento l’ho visto sempre. Sapevo che potevano essere interscambiabili i 4 davanti, ho cominciato con Sohm. E’ una partita di cuore, di carattere, di voglia, anche nella prima parte molto contratti. Con la continua interruzione del Var, sembrava che ogni situazione fosse sempre un pericolo. Poi ancora una volta sono contento che su palla inattiva abbiamo risolto una partita molto complicata".

"Il gruppo? C’è voglia di migliorare, per me è una grande soddisfazione ed una soddisfazione per i ragazzi. Non è semplice stare fuori e giocare, come è capitato a Zagaritis. Noi abbiamo sfruttato alla grande una palla inattiva, lavorata molto bene. Sono partite che vivono sugli episodi, ma nel secondo tempo non abbiamo subito nulla. Io lavoro in questo modo, creare condivisione. Con una squadra che mi segue, ed è stato così dalle prime battute".

"In questo momento cerchiamo di buttare delle basi per costruire un’identità forte per affrontare il prosieguo del campionato. Io sono felice, ma soprattutto per i ragazzi. Io propongo, ma loro rispondono e pretendono sempre di più. Ed è questa la cosa più bella. I complimenti del Presidente Krause? Fanno piacere, chiaro, ma li fa a me perché sono a capo di uno staff. Ma, a cascata, i complimenti vanno estesi a tutti. E’ una vittoria importante, bella, ma domani già dobbiamo ripresentarci sulle cose. Bene, siamo contenti, ora risolviamo le nostre cose. Abbiamo bisogno di tutto e di tutti. Vedendo le partite e il campionato, sarà una maratona impegnativa e bisogna essere sempre lì a lavorare, perché sarà un’altalena da qui alla fine", ha concluso Pecchia.