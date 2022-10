Parma-Como 1-0, Delprato: “Assenze? Bravi a compattarci e a tenere duro”

“Ho la fortuna di avere un discreto salto, una discreta elevazione. Avevamo provato in settimana questo schema con Estévez che mi ha messo una grandissima palla. Ho saltato ed è andata bene”. Lo ha detto Ernico Delprato, intervenuto...

"Ho la fortuna di avere un discreto salto, una discreta elevazione. Avevamo provato in settimana questo schema con Estévez che mi ha messo una grandissima palla. Ho saltato ed è andata bene". Lo ha detto Ernico Delprato, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Como, valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie B. Autore della rete che ha regalato i tre punti alla compagine gialloblù, il terzino del Parma - prossimo avversario in campionato del Palermo - ha commentato la prestazione offerta fra le mura dello Stadio "Ennio Tardini".

"Il gol? Grazie alla squadra, ognuno mette in campo le proprie prestazioni e dà una mano al gruppo. Quest’anno giocando a 4 in difesa, ho la possibilità di spingere di più in attacco. Più gol nei primi tempi? Era importante partire bene davanti ai nostri tifosi, ne avevamo parlato anche con il mister. Lo stiamo dimostrando. Abbiamo avuto diverse assenze, ma anche con Frosinone e Reggina. Chiunque va in campo dà ottime risposte dal punto di vista dell’atteggiamento, dell’intensità, è la forza del gruppo. Ringrazio il mister che mi dà fiducia, ma noi tutti siamo a disposizione e chi viene chiamato deve dare una mano e dare sempre il massimo. Hanno provato a metterci pressione con palle lunghe, ma, a parte alcune occasioni, non abbiamo sofferto così tanto in termini di tiri. E’ vero, abbiamo concesso qualche cross, ma abbiamo sempre difeso bene", le sue parole.

"Sapevamo delle nostre assenze pesanti, ma quando arriva la partita si resetta tutto e noi abbiamo la fortuna di avere un gruppo numeroso e di ragazzi forti. Questo ci ha permesso di scendere in campo, fare la partita e portare a casa la vittoria. Era quello che contava. Undici titolari più quelli che entrano, danno forza. Voglio sottolineare anche la mano che ci ha dato il pubblico, perché da dentro il campo, negli ultimi 5/10 minuti, ho sentito tutta la Curva e la tribuna tifare e dare una mano alla squadra, ho visto la reazione dei miei compagni nel dire ‘dai, non molliamo, cerchiamo di portare a casa la vittoria’. E sicuramente ci hanno dato una grossa mano anche loro. Siamo bravi a tenere duro e a compattarci nel momento in cui dobbiamo soffrire", ha concluso Delprato.