Parma, Cobbaut: “Playoff? Non un pensiero fisso. A Cittadella per i tre punti”

"Playoff? Non è un pensiero fisso per la squadra. Per ora ragioniamo partita dopo partita e vediamo che cosa succederà il 19 maggio". Lo ha detto Elias Cobbaut, intervistato ai microfoni della "Gazzetta di Parma" in vista della sfida contro il Cittadella, in programma lunedì 10 aprile alle ore 15:00 allo Stadio "Piercesare Tombolato". "L’unico obiettivo, per ora, è quello di andare a Cittadella e vincere. Tutti gli altri discorsi sono prematuri", ha proseguito il difensore del Parma, con la squadra di Fabio Pecchia che occupa attualmente l'ottavo posto della classifica di Serie B a quota quarantaquattro punti, a +2 dal Palermo di Eugenio Corini.