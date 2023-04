Parma, Calaiò: “Chi vince i playoff? Bari o crociati. Servirà determinazione, Man…”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante di Parma e Catania, Emanuele Calaiò

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Parma tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ParmaLive sul momento del club crociato e per fare una riflessione sui prossimi impegni di Buffon e comapagni. Di seguito, le sue parole:

È un finale di stagione in crescendo. Il Parma è reduce da quattro risultati utili di fila. Come spiegare questo exploit? "Sono rientrati giocatori di assoluto valore, ora il Parma ha gran parte della rosa a disposizione. Nel corso di questa stagione, invece, ci sono stati parecchi giocatori importanti non disponibili. Stiamo entrando nel periodo più delicato della stagione, con le ultime partite di regular season, seguite dai playoff. Il Parma dovrà rimanere molto concentrato perché sicuramente l'obiettivo della società è quello di andare in Serie A. Mancano solo quattro partite della regular season: vincere consentirebbe al Parma di scalare qualche posizione in classifica, che garantirebbe qualche vantaggio in vista dei playoff".

Nelle ultime giornate di regular season la squadra crociata affronterà squadre in lotta per la salvezza. Come affrontare al meglio queste delicate sfide? "Alcune volte è più difficile affrontare squadre che si devono salvare, piuttosto che affrontare le cosiddette "grandi". Il Parma deve dimostrare di essere una squadra matura. In questa stagione i crociati hanno vinto molti scontri diretti contro squadre importanti, ma spesso hanno perso punti con le squadre "piccole". Per questo, in queste ultime partite, il Parma non dovrà sbagliare l'approccio e non deve sottovalutare le avversarie. Servirà entrare in campo con la giusta determinazione, perché gli avversari saranno motivati e daranno tutto per ottenere punti salvezza. Inoltre giocare contro il Parma è sempre un'ulteriore stimolo per le avversarie, per la storia e il blasone del club ducale: i crociati dovranno pareggiare queste motivazioni per raggiungere l'obiettivo finale".

Nel confronto al Tardini contro il Cagliari Man è stato protagonista di uno splendido gol. Quanto sarà fondamentale il rumeno in prospettiva playoff? "I giocatori forti devono essere determinanti, soprattutto nelle partite importanti. Man è un giocatore che ha fatto benissimo anche in Serie A. Sia dal rumeno che dagli altri talenti cristallini presenti in rosa è giusto pretendere tanto: sono giocatori di grande estro, di categoria superiore. Il Parma deve puntare su di loro perché in Serie B possono fare la differenza".

A quattro giornate dalla fine della regular season, il Parma attualmente è a meno -2 dal Sudtirol, quarta squadra in classifica. Dove può arrivare il Parma? "E' importante arrivare più in alto possibile per avere un vantaggio in vista dei playoff. Mi auguro che il Parma arrivi il più in alto possibile. Questo dipenderà dalla continuità di risultati dei crociati ma anche dai risultati delle partite delle altre squadre che si trovano nella parte superiore della griglia dei playoff".

Chi secondo Lei sarà la favorita nei playoff? "Con ogni probabilità Frosinone e Genoa saranno promosse in Serie A in maniera diretta. Il Parma sarà tra le favorite per i playoff, ha la rosa più talentuosa. In egual modo occorre fare attenzione al Bari che può godere in casa della spinta del suo pubblico. C'è molto entusiasmo attorno alla squadra di Mignani, i pugliesi hanno una rosa molto importante e sono stati continui nell'arco di questa stagione. Non escludo anche il Cagliari. Considerando il blasone e l'esperienza delle tre società, penso che la terza squadra che salirà in Serie A sarà una tra Parma, Bari e Cagliari".