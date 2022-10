Parma, Buffon: “Infortunio una sofferenza, rientro e Serie A? Dico tutto. Krause…”

Gianluigi Buffon , estremo difensore del Parma nonché storico ex portiere difensore della Nazionale italiana e Campione del Mondo di Germania 2006 , è fermo ai box a causa di un infortunio. L'ex Juventus e Paris Saint-Germain intervistato dall'agenzia di stampa d'oltralpe France Press si è espresso sulla tempistica del proprio rientro in campo e parlato del futuro del club. Di seguito le dichiarazioni del quarantaquattrenne calciatore.

L'INFORTUNIO - "Questa situazione è molto difficile, è una sofferenza. Ma con l'età si capisce che si può aiutare la squadra anche fuori dal campo. All'inizio del 2023 ci sarò, forse anche prima, ma non è ancora detto. È importante non correre rischi, in modo da poter continuare fino alla fine della stagione.Il mio futuro?Sono dieci anni che penso al futuro. Ma finché avrò l'energia e le ambizioni attuali, continuerò a giocare. Poi si vedrà cosa mi dirà il mio corpo. Se, ad esempio, dovessi infortunarmi di nuovo, potrei eventualmente prendere atto del fatto che il mio corpo mi sta inviando dei segnali e che dovrei accettarli".

SUL PARMA -"Ritorno in Serie A la prossima stagione? Chi lo sa... L'anno scorso le aspettative erano enormi, si pensava che saremmo tornati subito in Serie A. Invece è stata una grande delusione, ci siamo trovati ad affrontare difficoltà alle quali non eravamo preparati. In questa stagione abbiamo adottato un profilo basso e i risultati sono migliori".