Parma, Buffon: “C’è un motivo se ho scelto i ducali! Donnarumma? Scelta giusta”

Le parole dell'estremo difensore del Parma che dalla prossima stagione difenderà la porta proprio dei ducali

"Ho tantissimi ricordi, ora spero di riscrivere qualche pagina importante. Ho provato tanta emozione a tornare qui, questo è l'unico modo per poter performare ancora ad altissimi livelli. Sapevo che Parma poteva regalarmi questo, non l'avrei trovato da nessuna parte. Sono convinto della scelta che ho fatto, rivedendo certi posti mi sono sentito a casa, qui la gente mi vuole bene. È vero che avevo parlato col presidente alla fine della gara dell'anno scorso, per prima cosa gli avevo detto che non so se ce l'avrei fatta a tornare in Serie B ma quando poi sono arrivato negli spogliatoi ho detto ai dirigenti della Juve che ero contento che il Parma fosse in queste mani. Verrà costruito un progetto importante, ne sono sicuro. Poi mi è cominciato a balenare nella testa l'idea di tornare, pur avendo altre offerte importanti. Il coinvolgimento emotivo ha fatto la differenza nella mia decisione. Donnarumma? Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, è giusto che vada in una squadra del genere e avrà la possibilità di vincere la Champions. Parigi è una bellissima città, la società è importantissima e la squadra fortissima".