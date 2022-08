Parma-Bari 2-2, Man: “Volevamo vincere, ci è mancata un po’ di fortuna”

Le dichiarazioni rilasciate da Dennis Man, attaccante del Parma

"Abbiamo iniziato bene, peccato per il pareggio". Lo ha detto Dennis Man al termine della sfida contro il Bari, andata in scena venerdì sera allo Stadio "Ennio Tardini". L'attaccante del Parma, autore della rete che ha sbloccato il match al minuto 3, ha analizzato la prova offerta dalla compagine gialloblù in occasione della sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie B.

"Volevamo vincere, siamo comunque contenti per aver conquistato un punto. Ho voglia fare molto di più dello scorso anno, voglio aiutare la squadra, vediamo in questa stagione come andrà. Vogliamo fare bene, il mister ha fiducia in noi. Dobbiamo fare meglio ogni partita e dobbiamo vincere", le sue parole.

"Grazie per i complimenti, peccato che abbiamo preso un gol troppo presto. L'atteggiamento? Sì, è cambiato. Ripeto, il mister ha fiducia in noi. Vogliamo fare bene, il peccato di oggi è non aver vinto. Torniamo subito a lavorare. Il gol lo dedico alla mia famiglia. Ora mi sento bene, mi sono fermato per tre mesi, ma ho voglia di giocare e di aiutare la squadra. Oggi ci è mancata un po’ di fortuna", ha concluso Man.