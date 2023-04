Modena-Parma, Pecchia: “Giocare con frequenza è un vantaggio. Loro esperti”

Il match tra Modena e Parma apre la trentatreesima giornata di Serie B , domani 13 aprile alle 20:30. Dopo due vittorie consecutive contro Palermo e Cittadella , la compagine ducale punta a consolidarsi in zona playoff per allontanare le inseguitrici. Alla vigilia del match, il tecnico del Parma Fabio Pecchia è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Quando si gioca con frequenza è un vantaggio, al di là dei tempi fisiologici che ci sono stati. Si è continuamente dentro e presi dalla partita, per me è un vantaggio. Anche la gestione mentale è un carico/scarico, recuperare e riprendere. La partita che conta è sempre la prossima, quindi domani. I giocatori sono consapevoli, ne sono certo, di quello che sarà il tipo di gara, anche di quello che ci sarà intorno. Di quanto ci tengono i nostri tifosi e di quanto sia sentito. Dobbiamo pensare a fare la partita, in campo, dove dovremo fare quello che sappiamo fare. Lì conteranno tante cose, tra cui l'ambiente e la spinta dei nostri tifosi che ci saranno vicini, ma anche il nostro approccio e la nostra voglia di fare le cose. Il Modena è una squadra esperta, che sa fare le cose con qualità. Gruppo che va avanti dall'anno scorso, ordinato sia in palleggio che in verticalità. Tanti giocatori non di primo pelo che sanno come vivere e gestire la partita"