Milan-Parma, Carli: “Pronti a disputare un grande match. Abbiamo tutto da guadagnare”

Il Parma è pronto a scendere in campo.

E’ tutto pronto a “San Siro” dove, questa sera, i gialloblù scenderanno in campo per affrontare il Milan di Stefano Pioli. Un banco di prova importante per la compagine emiliana, decisa a disputare un match senza esclusione di colpi malgrado la caratura dell’avversario. Lo sa il ds Marcello Carli che intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è soffermato a parlare della gara di questa sera.

“Per alcuni punti di vista è la squadra più difficile da affrontare, per altri è la più facile. Stanno facendo un grande lavoro, esprimono il miglior calcio, giocano ad altissimo livello e gli vanno fatti i complimenti. Per noi deve essere uno stimolo in più, abbiamo tutto da guadagnare e dobbiamo fare una grande partita”.

Sul cammino del Parma: “Al di là della classifica che si sta delineando, noi dobbiamo lavorare tutti i giorni e fare una partita al massimo. Abbiamo un finale importante da qui a Natale. Per noi è stato un periodo difficile, ma dobbiamo crescere ogni giorno un pezzettino. Quando puoi crescere vuol dire che davanti hai tanta strada”.

Chiosa finale su Cornelius: “Ha avuto problemi grossi all’inizio, non stava bene. Ora è da qualche partita che sta facendo gare di livello, i gol arriveranno perché i ragazzi davanti stanno crescendo”.