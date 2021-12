LIVE Serie B, Parma-Brescia: esordio di Iachini al “Tardini”. La diretta del match

Parma e Brescia si affrontano nel match valido per la 15ª giornata del campionato di Serie B: segui la diretta testuale di Mediagol.it

Prosegue il turno infrasettimanale di Serie B, che quest'oggi vedrà scendere in campo alle 18.00 Parma e Brescia, per la sfida in programma allo Stadio "Tardini" valida per la quindicesima giornata del campionato cadetto. Il nuovo corso del Parma guidato dall'ex tecnico Beppe Iachini, subentrato sulla panchina dei ducali all'esonerato Enzo Maresca - anch'egli ex rosanero -, è ripartito con un pari esterno per 1-1 contro il Como, nello scorso weekend di campionato. Questa sera, Iachini, cercherà il suo primo successo sulla panchina dei crociati tra le mura amiche dell'impianto emiliano, contro il Brescia dell'ex tecnico Milan e Venezia, Filippo Inzaghi, alla guida delle rondinelle a caccia della vetta della classifica del campionato di Serie B.